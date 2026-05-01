«Спасибо» без слов: в Москве дали благотворительный концерт в честь героев СВО

Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступили в Колонном зале Дома Союзов перед бойцами, защищавшими Родину.

Ну а в Москве специально для участников СВО сегодня прошел благотворительный концерт. Это первый опыт Большого симфонического оркестра сказать «спасибо» защитникам Родины так, как это могут сделать только одни из лучших артистов в стране. Об уникальном сочетании музыки и поэзии — корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Под сводами Колонного зала Дома Союзов звучит оркестр. Это не просто музыка. Живое дыхание русской души.

На сцене — Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Павла Солдатикова. Чтобы все звучало идеально, программу музыкального вечера оттачивали несколько десятков раз. Чтобы получилась музыкальная химия.

«Захотелось сказать „спасибо“ музыкой. Это благодарность всем нашим отважным героям, которые защищали и тратили, тратят свою жизнь, время, силы на сохранение наших традиций», — заявил дирижер Павел Солдатиков.

Это первый большой благотворительный концерт, посвященный тем, кто ежедневно доказывают свою любовь к Родине.

Колонный зал Дома Союзов — место непривычное для тишины. Здесь гремели съезды, звучали речи, решались судьбы. Сегодня он встречает героев. Не для отчетов и не для наград. Для одной-единственной цели — подарить им «Музыку, которая спасает».

«Эти концерты очень важны, очень нужны, потому что ребята, которые на передовой, знают и слышат, что мы их поддерживаем», — отметил заслуженный артист России Вадим Колганов.

Роман Леденев — один из тех, кто воевал за Донбассе. Герой специальной военной операции знает по себе, что такое музыка, которая спасает.

«Музыка не только спасает. Она и выручает, и помогает, и лечит», — отметил ветеран.

Путешествие по миру русской души не обходится и без литературной классики. Концертные паузы заполнены не тишиной, а словом.

«Это сочетание «Шахерезады», такой музыки таинственной, со стихотворением Симонова «Родина», — пояснила актриса Елена Захарова.

Здесь композиции даже звучат по-иному. И смыслы, заложенные несколько веков назад, становятся все более понятными.

«Музыка, наверное, и молитва. И нам хотелось вот в это непростое время подарить нашим воинам частичку надежды, света, любви. Русская музыка — это всегда про душу, всегда про глубину, про теплоту», — заявила заслуженная артистка России Оксана Федорова.

Этот концерт открывает серию выступлений. Следующий большой концерт проведут уже в Донецке, где, в очередной раз докажут: настоящая музыка не имеет срока давности и лечить она будет всегда.

