Крупный пожар произошел на ракетном эсминце ВМС США

На борту американского ракетного эсминца с управляемыми ракетами USS Higgins, выполнявшим задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, произошел крупный пожар. Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на анонимные источники в американских властных структурах.

Судно является опорой передового присутствия военно-морских сил (ВМС) США в Азии. Согласно достоверной информации, инцидент произошел на текущей неделе. Пожар вывел из строя электроснабжение и двигательную установку эсминца.

Информации о пострадавших среди американских военнослужащих нет.

Официального объяснения причин возгорания на американском эсминце тоже нет. Точное место происшествия в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM), как и поврежденные части корабля и необходимое время для восстановления, не разглашаются из соображений конфиденциальности.

По данным AIS Marine, еще в феврале судно Higgins находилось в порту Сингапура.

Также 30 апреля США в экстренном порядке отозвали авианосец «Джеральд Форд» с территории Ближнего Востока. В ближайшие дни один из крупнейших в мире военных кораблей развернется домой и к середине мая достигнет берегов Вирджинии.

