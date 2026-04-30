«Сильно кашляла, а потом все стихло»: подробности смерти Натальи Мироновой

Фото: Официальный сайт Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина

Тело обнаружили сотрудники МЧС, которые вскрыли квартиру после того, как артистка перестала выходить на связь.

Тело заслуженной артистки России Натальи Мироновой обнаружили в ванной комнате ее квартиры в городе Лысьва. Об этом изданию aif.ru рассказала подруга актрисы Светлана Черная.

«28-го апреля Наташа вышла из театра в десять вечера, после репетиции, зашла еще в магазин — все было хорошо… Сосед потом сказал, что слышал ее ночью: она очень сильно кашляла. Потом, говорит, все стихло. И вот, предположительно, Наташа умерла ночью», — поделилась Светлана.

Когда актриса не вышла на связь, близкие вызвали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и обнаружили тело. Они отмечают, что примерно две недели назад, 12 апреля, у актрисы умерла мама — Нина Миронова.

«Я предложила потом прийти к ней, поддержать ее. Наташа ответила: «Не переживай за меня, я вся в работе, мне даже некогда поскорбеть. У меня спектакль за спектаклем», — вспоминает подруга их последний разговор.

По предварительным данным, причиной внезапной смерти артистки стал оторвавшийся тромб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Миронова за свою карьеру воплотила на сцене более 50 ролей. Широкому зрителю она запомнилась яркими работами в популярных сериалах «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2» и фильме «Лифт уходит по расписанию».

