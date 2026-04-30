Йоланте Тубайте заявили решительный протест.

Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ликвидации захоронений советских солдат. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Отмечается, что дипломату заявлен решительный протест. Основанием для жесткой реакции послужили действия Вильнюса по сносу мемориала, где покоятся останки солдат и офицеров Красной армии, которые погибли в 1944 году при освобождении литовских территорий от немецко-фашистских захватчиков.

Москва расценила эти действия как варварские и потребовала немедленно прекратить осквернение памяти воинов. Российская сторона подчеркнула, что подобные маневры выглядят особенно цинично в преддверии празднования Дня Победы.

В МИД напомнили Йоланте Тубайте, что именно благодаря действиям советской армии современная Литва обладает такими городами, как Клайпеда и Вильнюс. Первый до войны принадлежал Германии, а второй входил в состав Польши.

«Однако вместо благодарности литовские власти опустились до глумления над прахом погибших героев», — подчеркнули представители министерства.

В ведомстве добавили, что Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.

