В школах введут новый предмет «ДНК России» о героях и ценностях

Первыми этот курс в следующем году начнут изучать ученики пятых классов.

В российских школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России», сокращенно «ДНК России». Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

На занятиях школьники будут изучать биографии и достижения выдающихся государственных и общественных деятелей, которые сыграли значительную роль в развитии страны.

«Предмет должен быть по-настоящему интересным для ребят, а для этого необходим неформальный подход», — отметил Кравцов.

С начала 2027 года предмет начнут изучать ученики пятых классов. Курс будет коротким и займет 17 учебных часов. С 2027/2028 учебного года уроки «ДНК России» станут обязательными для шестых и седьмых классов, а программа расширится до 34 часов.

