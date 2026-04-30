Миллиард за минивэн: в России продают Mercedes Филиппа Киркорова

Фото: © Getty Images/Piti A Sahakorn / Contributor

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На популярном российском сайте объявлений выставили на продажу Mercedes-Benz Viano 2008 года выпуска за один миллиард рублей. Однако высокую цену продавец объясняет тем, что бывший владелец поддержанного авто — народный артист России Филипп Киркоров.

Минивэн проехал более 170 тысяч километров и за свою историю сменил как минимум четверых хозяев. При этом продавец просит потенциальных покупателей относиться к предложению «серьезно и с уважением», так как подобное объявление — большая редкость на просторах интернета.

Этот лот уже привлек внимание фанатов артиста и любителей необычных находок на вторичном рынке. Потенциальным покупателям остается лишь гадать, действительно ли за рулем этого авто когда-то сидел поп-король российской эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пока в интернете пытаются нажиться на имени народного артиста, Киркоров вновь оказался в центре скандала. Певец впал в ярость прямо во время выступления и выругался со сцены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС