МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальный представитель ведомства Ирина Волк дала официальный комментарий.

МВД России выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости в десять раз. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем канале в мессенджере МАКС.

Как отметила Волк, в последнее время в СМИ стала набирать обороты новость о появлении технической возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости при фиксации нарушения камерами с 20 километров в час до двух-трех километров в час.

«В связи с этим хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы», — написано в посте.

Более того, для повышения разрешенной скорости движения МВД призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах. Официальная позиция МВД по данной теме не изменилась, отметила Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России выявили более 250 тысяч машин-призраков. Оформленные на умерших людей автомобили насобирали штрафов на два с половиной миллиона рублей. На проблему обратила внимание Генпрокуратура. Там заявили, что всему виной трудности при обмене информацией между разными ведомствами. Органы ЗАГС, фиксирующие смерть, слишком медленно передают данные в МВД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.