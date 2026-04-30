Комик Дорохов: Бузова сама приближалась для поцелуя со мной, и я сымпровизировал

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сначала все развивалось по сценарию, однако в один момент комик перестал воспринимать себя как реального человека и полностью отдался чувствам.

Комик Денис Дорохов заявил, что поцелуй с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой во время съемок шоу произошел спонтанно, однако вина за это на певице. Своими эмоциями он поделился в интервью с журналистом Лаурой Джугелией на YouTube-канале.

Артист отметил, что действовал импульсивно, находясь в образе персонажа.

«Ну, это в рамках проекта же произошло. Я не на остановке пришел и поцеловал там или ворвался в гримерку», — сказал Дорохов.

По его словам, ситуация развивалась в рамках сценария, однако в момент съемки он перестал воспринимать себя как реального человека и полностью погрузился в роль. Комик пояснил, что Ольга приблизилась к нему, и это спровоцировало реакцию с его стороны.

«Но опять же, та же учеба, она тебя учит все равно выходить за рамки сценария, идти по импульсу. Вот я сейчас так чувствую, даже если какой-то текст я говорю, видя тебя там, своего партнера, я от тебя же тоже что-то получаю. Возможно, я буду что-то менять… А там она близко шла ко мне. Ты же в этот момент, условно. Не Дорохов и не Бузова. Ты в этот момент персонаж. Я был доставщик. И вот она тянется…» — вспомнил артист.

Он также добавил, что подобные решения часто возникают во время импровизации, когда актеры взаимодействуют друг с другом и могут отходить от заранее прописанного текста. По его мнению, такие моменты являются частью творческого процесса.

При этом артист в шутливой форме возложил часть ответственности на Бузову. Комик пояснил, что именно ее движение ему навстречу стало причиной произошедшего.

«На репетиции, в том то и дело, что между нами было большое расстояние как бы. И в этом плане я вину на нее сбрасываю. Она приближалась. Оно само приближалось! И последовала ответная реакция. Вот и все», — пошутил Денис.

После поцелуя ситуация перешла в шуточную потасовку: телеведущая повалила комика на пол и начала его бить, а он, в свою очередь, не смог сдержать смех.

«Что ты сейчас сделал?! Ты что, Денис! Зачем?!» — кричала Бузова.

Сам инцидент произошел в ноябре 2022 года во время съемок юмористического проекта для федерального телеканала. По сценарию Бузова должна была сыграть сцену соблазнения Дорохова, однако эпизод завершился неожиданным поцелуем, который не планировался.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.