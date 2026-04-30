Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры

Действующий глава региона Сергей Меликов покидает пост и переходит на другую работу.

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуры председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина и заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на ключевые посты в Дагестане. Щукин может занять пост главы Республики, а Рамазанов — председателя правительства.

«Запрос на доверие и справедливость»

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров заявил, что при выборе главы региона ключевым остается общественный запрос на доверие и справедливость.

«Основной вопрос — это, конечно же, запрос на доверие, запрос на справедливость», — подчеркнул он.

По его словам, депутаты уже обсудили возможные кандидатуры и предложили рассмотреть председателя Верховного суда Республики Дагестан Федора Щукина.

Аскендеров отметил, что Щукин уже два года работает в регионе, активно взаимодействует с парламентом и регулярно участвует в обсуждении кадровых вопросов.

«Мы знаем его, он уже два года в Республике. Мы тесно с ним работаем», — сказал он.

Также он подчеркнул, что Щукин «очень гармонично вписался» в работу и постоянно находится в контакте с депутатами.

Отдельно Аскендеров предложил рассмотреть управленческий тандем — вместе с кандидатом на пост председателя правительства Магомедом Рамазановым.

По его словам, Рамазанов проявил себя во время работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Человек вдумчивый, человек ответственный, он во время стихийных бедствий влился в команду», — отметил спикер парламента.

«Порядочный, последовательный, честный»

Путин, комментируя кандидатуру Федора Щукина, отметил, что он известен и в Москве благодаря своей работе.

«Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный», — сказал Путин.

По словам президента, Щукин умеет работать принципиально, но без конфликтов.

«Он работает принципиально, но бесконфликтно. Это тоже отдельный талант», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что кандидат ориентируется не только на закон, но и на реальные условия жизни людей. При этом президент обратил внимание на необходимость решать хозяйственные вопросы и отметил, что здесь важна поддержка команды.

Говоря о Магомеде Рамазанове, Путин отметил его работу во время ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его словам, Рамазанов показал себя как деятельный человек с опытом в правоохранительной системе и на федеральном уровне.

«Он сейчас показал себя неплохо… человек деятельный», — отметил президент.

Кто такой Федор Щукин

Федор Щукин — председатель Верховного суда Дагестана. До назначения в Дагестан он работал в Нижегородской области и занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.

О назначении Щукина председателем Верховного суда Дагестана ранее сообщал ТАСС со ссылкой на указ президента России, опубликованный на официальном портале правовой информации.

«Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Верховного суда Республики Дагестан Щукина Федора Вячеславовича», — говорилось в документе.

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области. Сейчас эта территория относится к Нижегородской области.

В 1997 году Щукин окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция».

С сентября 1995 года по май 2004 года он работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области. Также Щукин избирался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области.

Судейская карьера Щукина

Судейская карьера Федора Щукина началась в Нижегородской области. Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года его назначили мировым судьей судебного участка № 1 Починковского района Нижегородской области на трехлетний срок.

Затем указом президента России от 4 ноября 2005 года Щукина назначили судьей Починковского районного суда Нижегородской области также на трехлетний срок.

В феврале 2009 года Федор Щукин был назначен судьей Починковского районного суда уже без ограничения срока полномочий.

В 2013 году Щукин возглавил Семеновский районный суд Нижегородской области. На эту должность его назначили указом президента России на шесть лет. В 2019 году он получил второй шестилетний срок на посту председателя этого суда.

В ноябре 2020 года Федора Щукина назначили заместителем председателя Нижегородского областного суда. Эту должность он занимал до перехода в Верховный суд Дагестана.

В 2013 году решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области Щукину присвоили четвертый квалификационный класс судьи. Также известно, что он неоднократно получал ведомственные награды.

Верховный суд Дагестана Федор Щукин возглавил в 2024 году. Назначение было оформлено указом Путина на шестилетний срок.

Кто такой Магомед Рамазанов

Еще одна фигура, вокруг которой строится кадровая интрига в Дагестане — Магомед Рамазанов. Сейчас он занимает должность заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

По данным источников «Ведомостей», назначение Рамазанова могло задержаться из-за сложной ситуации в Дагестане, связанной с паводками. При этом один из собеседников издания называл Рамазанова основным кандидатом на руководство республикой.

Рамазанов — выходец из Дагестана. Именно на этом акцентировал внимание Путин, когда попросил его включиться в работу в регионе.

Что Путин сказал Рамазанову

Ранее Путин провел совещание, посвященное ликвидации последствий паводков в Дагестане. На нем президент представил Магомеда Рамазанова и попросил его перебраться в республику.

«Я просил сегодня поприсутствовать на нашем совещании Рамазанова Магомеда Исрафиловича. Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине. Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», — сказал президент.

Паводки осложнили кадровую ситуацию в Дагестане

Ситуация в Дагестане осложнилась из-за паводков. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Позже глава МЧС Александр Куренков сообщил, что в Дагестане ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

На этом фоне Путин предложил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. В нее должны были войти представители федеральных органов власти, руководители региона и один из заместителей полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

