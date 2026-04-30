Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на другую работу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре. Он много сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу. Жизнь идет, идет дальше», — сказал президент на встрече с представителями региона.

Новость дополняется…