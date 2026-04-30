«Мясо и апельсины»: по чему археолог Бутягин скучал в польской тюрьме

В польской тюрьме археолог Бутягин скучал по мясу и апельсинам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первым делом после освобождения ученый отправился поесть.

Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин за пять месяцев заключения больше всего скучал по нормальной еде — мясу и апельсинам. В этом археолог признался корреспонденту 5-tv.ru.

«Скучал по мясу и по апельсинам. Потому что там можно было купить яблоки, помидоры, бананы и лимоны, а апельсины, например, нельзя», — сказал он.

Однако, по словам Бутягина, голодным он не был, но качество тюремной пищи оставляло желать лучшего.

«Я даже иногда выбрасывал часть этих макарон, потому что их невозможно было есть, или какой-нибудь ужасной каши», — пожаловался он.

Оказавшись на свободе, Александр первым делом поел, ему очень хотелось попробовать еду, отличную от тюремной.

Бутягина задержали в Польше в декабре прошлого года. Власти обвинили его в проведении незаконных археологических исследований в Крыму. Ученому грозила экстрадиция на Украину, но вмешались российские спецслужбы. В рамках обмена заключенными 28 апреля Александра передали белорусской стороне, после чего он смог вернуться в Россию.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский уже подтвердил, что археолог продолжит свою научную работу в музее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первые часы после освобождения ученый не смог связаться с близкими, так как его телефон остался в стране, где он находился в заключении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС