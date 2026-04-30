Опасная чашка: почему нельзя пить чай сразу после приема пищи

Любимый ритуал может серьезно нарушить процесс усвоения питательных веществ.

Употребление чая непосредственно после завершения трапезы может нанести вред здоровью человека. Об этом сообщило издание UfaTime.ru со ссылкой на рекомендации специалистов Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Врачи подчеркнули, что наиболее выраженное негативное влияние эта привычка оказывает на пациентов, страдающих анемией. Механизм вредного воздействия заключается в составе напитка: содержащиеся в чае танины активно вступают в реакцию с белками и железом, поступающими из продуктов питания.

В результате этого процесса полезные микроэлементы связываются и практически не усваиваются организмом. Чтобы избежать дефицита важных веществ, медицинские работники настоятельно советуют выдерживать паузу и приступать к чаепитию не ранее чем через полчаса после еды.

Кроме того, эксперты затронули и другие аспекты культуры питья этого напитка. Они предостерегают от употребления чая на голодный желудок, так как это вызывает нарушения в секреции желудочного сока.

Высокая температура жидкости также представляет угрозу, поскольку слишком горячий напиток способен травмировать слизистую оболочку горла и органов пищеварения.

Медики добавили, что не следует использовать заварку многократно или хранить ее до следующего дня. Особое внимание уделили запрету на запивание лекарственных препаратов чаем и рекомендовали не пить его непосредственно перед приемом пищи, чтобы не нарушать нормальный цикл пищеварения.

