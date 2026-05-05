«Очень странные дела» и «След»: какие сериалы россияне смотрели в начале 2026 года

«Медиалогия» составила ТОП-100 сериалов за первый квартал 2026 года

По итогам рейтинга лидируют отечественные проекты.

Компания «Медиалогия» проанализировала предпочтения российских зрителей за первый квартал 2026 года. Абсолютным лидером рейтинга стал финальный сезон американского сериала «Очень странные дела», однако общее лидерство в списке принадлежит отечественным проектам.

Из 100 самых популярных сериалов 61 проект — российского производства. В пятерку лучших по итогам квартала также вошли: «Ландыши», «Первый отдел», «Магическая битва» и «След».

Кроме того, в мартовском ТОП-30 не оказалось ни одного сериала, созданного эксклюзивно для онлайн-платформ — весь рейтинг заняли проекты, которые шли в эфире телеканалов.

Рейтинг учитывает не только количество просмотров на телевидении и в интернете, но и то, как часто люди искали сериал в поисковиках. Всего в исследование попало более 1200 проектов, вышедших в 2025 и 2026 годах.

