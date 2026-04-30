Три врага: врач назвал угрозы здоровью на майских праздниках

Врач Неронов предупредил об активности клещей и риске кишечных инфекций в мае

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Весенний отдых можно провести комфортно, соблюдая рекомендации специалиста.

На майских праздниках следует не забывать о своем здоровье. В последний весенний месяц на пик активности выходят клещи, а на пикники — кишечные инфекции. Об этом сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов в беседе с Life.ru.

Врач назвал три угрозы здоровью на праздниках. Одной из них является наплыв инфекционных клещей.

Он предупредил об опасности заболеваний, переносимых паразитами в пик активности, который пройдет до июня. Число случаев иксодового клещевого боррелиоза и клещевого энцефалита стало увеличиваться в Центральной России и Подмосковье.

По словам эксперта, есть несколько советов, чтобы обезопасить свое здоровье. Собираясь на природу, необходимо надевать закрытую одежду с длинными рукавами, а также не стоит забывать про головной убор и использовать специальные средства защиты от клещей. После прогулки следует принять душ и тщательно осмотреть тело. При укусе врач рекомендует снять паразита пинцетом, вращая, без раздавливания, а после сдать его в лабораторию.

Вторая угроза на майских праздниках представляет собой кишечные инфекции такие, как норовирусы и ротавирусы.

Инфекционист рекомендует, помнить о мерах осторожности, собираясь на пикник. Необходимо мыть руки с мылом 20 секунд перед и после посещения туалета. Овощи и фрукты следует обработать в слабом растворе уксуса, добавив в один литр воды одну столовую ложку консерванта.

Стоит помнить, что теплая погода не отменяет ОРВИ. Существует большой риск заболеть адерновирусами и энтеровирусами коксаками.

Специалист дал рекомендации, как избежать болезнь. Требуется проветривать и увлажнять воздух в помещениях. В поездках на общественном транспорте рекомендуется использовать маски. Если же есть симптомы, то можно сделать полоскания горла солевым раствором, добавив в стакан воды одну чайную ложку соли, добавил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обязательно нужно взять с собой на природу. Чтобы отдых прошел с комфортом следует собрать необходимые вещи заранее.

