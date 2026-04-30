Предвестник развода: Сергей Зверев предупредил мужчин об опасности

Сергей Зверев: женщина может уйти от своего мужчины после пластической операции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Шоумен нашел прямую связь между визитами дам к хирургам и скорым разрывом отношений.

Стремление женщины радикально изменить свою внешность с помощью пластической хирургии или косметологии часто свидетельствует о том, что она собирается разорвать отношения со своим мужчиной. Об этом в беседе с Национальной службой новостей (НСН) заявил стилист и шоумен Сергей Зверев.

«Есть такая примета: если жена сделала зубы, грудь, то через пару месяцев она уйдет. Можно купить женщине шубку, украшения — это нормально. Однако когда доходит до пластики — это значит, что она скоро уйдет. Это плохая примета, как если мужу купить трусы», — пояснил шоумен.

По его мнению, когда дама начинает вкладывать значительные ресурсы в фундаментальное улучшение параметров своего тела, она подсознательно или осознанно готовит себя к новому этапу жизни, в котором текущему спутнику может не найтись места.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему не стоит дарить подросткам пластические операции.

Инициаторами визитов в клиники зачастую выступают родители, стремящиеся исправить мнимые недостатки своих детей. Существует пугающая тенденция, когда на шестнадцатилетие девочкам дарят операцию по увеличению груди.

