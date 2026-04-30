ФСБ задержала двух подозреваемых в запугивании сотрудников Роскомнадзора

Злоумышленники действовали по указанию украинских кураторов, с которыми связались через мессенджер Telegram.

Сотрудники ФСБ России задержали двух жителей московского региона, подозреваемых в акциях устрашения в отношении четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, злоумышленники действовали по указанию украинских кураторов, с которыми связались через мессенджер Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что вражеские службы завербовали подозреваемых под видом работы в детективных и коллекторских структурах. После этого им поручили провести действия по запугиванию. По версии следствия, 28 апреля они совершили подобные акции по адресам проживания нескольких сотрудников РКН.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в их отношении возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Уточнялось, что среди фигурантов есть несовершеннолетний.

Следствие полагает, что подозреваемые оставляли у дверей квартир троих сотрудников молотки со следами жидкости бурого цвета, имитирующей кровь.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области. Следствие отмечало, что Служба безопасности Украины завербовала жителя Мелитопольского района через чат в мессенджере Telegram.

