США срочно отзывают авианосец «Джеральд Форд» от берегов Ирана

Это болезненный удар по военному присутствию Штатов в регионе.

США срочно отзывают авианосец «Джеральд Форд» с Ближнего Востока. Издание The Washington Post пишет, что уже в ближайшие дни один из крупнейших в мире военных кораблей развернется домой и к середине мая достигнет берегов Вирджинии.

Причина — якобы капитальный ремонт, в котором нуждается судно. Эксперты пишут, что этот шаг — болезненный удар по военному присутствию США в регионе.

«Форд» провел в море 309 дней — и это абсолютный рекорд для современных американских кораблей. Все это время на борту несут службу 4,5 тысячи моряков. И за все десять месяцев на авианосце нередко случались экстренные ситуации, включая крупный пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты, на которой Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Снимок он разместил в соцсети Truth Social.

До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.

