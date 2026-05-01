«Как кот в переноске»: археолог Бутягин рассказал о жизни в польской тюрьме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Ученый провел в неволе пять месяцев.

Сегодня впервые смог дать интервью и без опаски говорить правду, человек за судьбой которого последние полгода наблюдала вся Россия. Все понимали, что археолог Александр Бутягин, попавший в польскую тюрьму по запросу Украины, — не преступник. Это самый настоящий заложник и разменная монета в большой политической игре. Очень точное сравнение для него подобрали заключенные, которые сидели вместе с нашим ученым. Об этом он сам рассказал в интервью обозревателю «Известий» Николаю Иванову.

— Поздравляю вас с освобождением!

— Спасибо

— Что вы сделали в первую очередь, когда оказались на свободе еще, получается, в Беларуси?

— Я поел.

— А что ели?

— Ну, слушайте, там подготовили какие-то такие бутербродики маленькие, чай… Я подумал, что могу поесть что-то, отличное от этой тюремной пищи, которой я питался пять месяцев.

— Вы получили “прививку от Европы”?

— Теперь я отношусь к этому с большей опаской, теперь надо быть просто очень внимательным. Видно в Польше, как истеблишмент относится отрицательно к России, просто тотально отрицательно.

— То есть вы это чувствовали даже будучи в тюрьме, в суде?

— Русские — это ругательное слово, о России произносится только… Если кого-то обвиняют в связях с Россией, — это значит, что все, политическая карьера будет уничтожена.

— Вам говорили, что вы окажетесь именно на территории Беларуси после обмена? Или вы выходите – опа, Беловежская пуща?

— Нет, с самого начала, еще в первом разговоре адвокат сказал, что это будет Белоруссия. Я видел зубров. Мы ходили даже кормить медведицу ночью вместе с нашими доблестными сотрудниками из секретных служб.

— Вот что значат российские ученые! Первым делом после освобождения из польской тюрьмы, после пяти месяцев, пять месяцев же, да? Он идет кормить медведей. Вот это дух! <...> Физически как пребывание в тюрьме, в камере сказалось на вас?

— Я довольно серьезно похудел, но правда, как видите...

— На сколько?

— В принципе, почти на 20 килограмм я похудел. Но это не сказалось, да?

— Как сокамерники (реагировали. — Прим. ред.)?

— Смеялись, говорили: “Да ты просто, как кот в переноске, тебя будут страны передавать одного другому”.

— Вы написали книги, будучи в заключении. Давайте про книги.

— Книжку о Древней Греции в 50 предметах. Потом я переключился на художественную литературу и написал восемь рассказов. Это больше, чем в жизни. Я написал до этого три рассказа.

— А вы понимали, находясь в СИЗО, какая вообще борьба за вас идет?

— Я даже удивлен такой огромной реакцией, которая была. Но все-таки я не льщу себе как человеку известному. Поэтому на меня произвела впечатление такая мощная реакция и действия.

— В Европу поедете?

— Ну, я думаю, что это было бы неосмотрительно в ближайшее время точно, да.

— Мирмекий раскапывали законно?

— Да.

— Ущерб в размере четырех миллионов 600 тысяч долларов наносили?

— Нет.

— Свою вину не признаете?

— Нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.