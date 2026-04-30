Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Будущий муж блогера подготовил сюрприз во время матча КХЛ, а она до последнего ничего не подозревала.

Блогер Карина Кросс поделилась подробностями предложения руки и сердца от ее уже нынешнего мужа, хоккеиста Марка Рудаковского. Историю она рассказала в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube-канале.

По словам Кросс, ее избранник заранее продумал все детали и выбрал для важного события хоккейный матч между командами Москвы и Минска, что символично совпадало с их родными городами. При этом блогер не подозревала о настоящей цели происходящего и считала, что участвует в обычной съемке для проекта.

«Он (Марк. — Прим. ред.) все продумал, выбрал матч определенный, что Москва — Минск. Я из Москвы, он из Минска», — рассказала блогер.

Карина вспомнила, что ее заранее пригласили выйти на площадку под предлогом записи творческого формата, поэтому происходящее не вызвало подозрений. Лишь позже стало понятно, что это часть тщательно подготовленного сюрприза.

«Мне сказали, что мне нужно будет выйти. И у нас была, скажем так, креативная какая-то… Вопрос-ответ для записи. То есть это креативная какая-то история внутри КХЛ (Континентальной Хоккейной Лиги. — Прим. ред.), то, что нужно было подснять. Ну, я без задних мыслей иду подснимать», — поделилась деталями блогер.

Кросс призналась, что всегда представляла себе красивое и масштабное предложение, однако в реальности сильно растерялась из-за неожиданности и публичности момента. По ее словам, если бы событие не происходило на глазах у большого количества людей, она, возможно, даже не стала бы делиться этим в соцсетях.

«Честно сказать, я, конечно же, как любая девочка, мне кажется, мечтала о каком-то таком пышном предложении. Но я не думала, что, когда со мной это случится, я настолько сильно перепугаюсь! Если бы это не было так публично, я бы, наверное, даже бы не выложила это», — добавила она.

Блогер также рассказала, что Рудаковский привлек к съемке ее оператора, чтобы результат точно соответствовал ее ожиданиям. Позже тот сообщил ей, что провел много времени с будущим женихом и пришел к выводу, что она сделала хороший выбор.

«Оператор после съемки сказал: „Я два часа провел в раздевалке с твоим будущим мужем. Я понял, что это потрясающий выбор, Карин“. Типа это очень круто. Этот человек… Ну, вот есть такие люди, которые скромны иногда на какие-то эмоции, высказывания. И для меня это тоже было очень сильно, что он так об этом сказал», — подчеркнула Карина.

Как уточнила Кросс, многие из присутствующих на мероприятии знали о готовящемся сюрпризе, однако для нее это стало полной неожиданностью.

«Я тоже была очень рада. Короче, как я поняла, что все, кто был в этот день, они все знали», — заключила блогер с улыбкой.

Ранее стало известно, что 33-летняя Карина Кросс вышла замуж за Марка Рудаковского, которому 22 года. Роман пары завязался после знакомства на съемках романтического шоу. Про венчание возлюбленные сообщили 19 апреля.

Для Кросс этот брак уже второй. До этого она была замужем за блогером Евгением Ершовым. Однако пара рассталась.

Ранее, писал 5-tv.ru, Карина Кросс рассказала, как познакомилась с будущим мужем.

