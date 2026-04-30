«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу

Его путь к сцене был совсем не похож на классическую историю успеха.

Американский музыкант Дэвид Коу скончался на 87-м году жизни. О смерти исполнителя сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на супругу артиста.

Жизненный путь Коу сложно назвать типичным для звезды сцены. В молодости он провел значительное время за решеткой, отбывая наказания за различные преступления — среди них упоминались организация ограбления и угон автомобиля.

Несмотря на это, в 1970-х годах ему удалось пробиться в музыкальную индустрию и добиться широкой известности. Популярность артисту принесли композиции «You Never Even Called Me by My Name» и «The Ride», которые закрепили его статус на американской кантри-сцене.

В Rolling Stone Коу называли «ходячим мифом», отмечая его склонность к ярким и порой шокирующим рассказам о собственной жизни — от тюремных историй до путешествий. Там же подчеркивали, что музыкант был «жутко эксцентричной личностью» и стремился любой ценой выделиться среди других исполнителей.

Даже спустя годы его образ оставался неоднозначным — сочетание скандального прошлого и музыкального успеха сделало Коу одной из самых необычных фигур в истории кантри.

