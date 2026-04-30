Президент России Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость.

«Это дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот что самое дорогое. Но все равно сделать нужно», — подчеркнул президент.

Президент отметил стратегическую важность проекта. Этот вопрос — о строительстве моста или тоннеля на Сахалин — обсуждался и ранее, однако высокая стоимость проекта была сдерживающим фактором долгие годы.

В Сахалинской области осенью прошлого года года начали демонтаж предаварийного моста через реку Христофоровку. Планировалось существующий мост заменить на две водопропускные трубы.

Президент сегодня встретился с представителями коренных малочисленных народов России. В рамках своего выступления глава государства заявил, что сила и универсальность России заключается в ее многообразии.

Описывая процесс формирования разных культур в едином пространстве, он указал на получающийся гармоничный и общий результат. Путин подчеркнул, что в основе Союза народов России лежит уважение к их ценностям и самобытности.

Также Путин указал, что именно Россию нужно называть «страной восходящго солнца», ведь ее границы на Чукотке восточнее, чем у Японии и Новой Зеландии.