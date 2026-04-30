Четвероклассница ранила учителя кухонным ножом в школе в Ховрине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция занимается расследованием дела.

Ученица четвертого класса ранила учителя кухонным ножом в московской школе. Об этом сообщил директор учреждения Ирина Курчаткина.

По ее словам, ребенок принес нож из дома. После инцидента педагогу оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Девочку при этом госпитализировали в сопровождении матери. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи, а также школьного психолога.

Директор отметила, что девочка училась в школе с первого класса. Она не стояла на внутришкольном учете, а замечаний к ее поведению не было.

Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. По факту произошедшего организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.