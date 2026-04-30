«Такое бывает»: Карина Кросс рассказала, как влюбилась в молодого хоккеиста

Карина Кросс призналась, что влюбилась в своего мужа с первого взгляда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер познакомилась с супругом на романтическом шоу.

Блогер Карина Кросс и ее супруг, хоккеист Марк Рудаковский, влюбились друг в друга с первого взгляда. Об этом девушка рассказала в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube-канале.

Пара познакомилась на съемках романтического шоу, где Карина выбирала одного из пяти претендентов вслепую. Когда в студию вошел Марк, между ними сразу пробежала искра.

«Он сел, мы повернулись друг на друга и секунд на 30 просто замерли», — поделилась Кросс.

Блогер также рассказала, что конкретно зацепило ее в этом зрительном контакте с будущим супругом — идентичный цвет глаз. По словам блогера, у нее и Марка даже одинаковые вкрапления и каемочки.

В конце апреля пара расписалась и обвенчалась в православном храме, несмотря на то что с их первой встречи прошло чуть более полугода.

«Я поняла, что такое, когда тебе не нужно год, два, три, четыре, чтобы понять, твой это человек или нет. Иногда это происходит по-другому, и такое бывает», — рассказала блогер.

Карина также отметила, что шла на шоу без каких-либо ожиданий, так как не верила, что возможно встретить свою судьбу таким образом, да и любовь с первого взгляда с ней раньше не случалась.

«Мне казалось, что это невозможно», — подчеркнула блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предложение руки и сердца спортсмен сделал своей избраннице прямо во время матча Континентальной хоккейной лиги между московским и минским «Динамо».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС