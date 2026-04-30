Опасный миф: специалист предупредила о вреде удаления клеща народным способом

Опасное извлечение паразита может привести к инфекциям.

Использование растительного масла для удаления клеща является опасным мифом. Об этом сообщила специалист в области биологической безопасности и санитарной охраны в России Ольга Скударева в пресс-центре «Известий».

Популярный миф избавления от паразита с помощью масла может навредить здоровью. По словам эксперта, следует воспользоваться специальным инструментом для удаления клеща.

«Сейчас продаются такие клещевертки — приспособления, которые позволяют захватить клеща, повернуть против часовой стрелки и аккуратно его удалить», — заявила Скударева.

Специалист объяснила, что неправильное извлечение членистоного приведет к тому, что его головка может остаться внутри кожи. Впоследствии это может привести к различным инфекциям, поскольку именно в ротовом аппарате находятся слюнные железы, переносящие вредные микроорганизмы.

