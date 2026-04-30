Карина Кросс расплакалась из-за критики после свадьбы: «Люди перестали чувствовать»

Блогер Карина Кросс не сдержала эмоций и расплакалась, комментируя негативные высказывания подписчиков в свой адрес после свадьбы с хоккеистом Марком Рудаковским. Своими эмоциями и переживаниями она поделилась с журналистом Надеждой Стрелец в интервью на YouTube-канале.

По словам Кросс, особенно болезненно она восприняла комментарии пользователей, касающиеся ее венчания. Она объяснила, что для нее это событие было важным и личным, связанным с семейными традициями. Блогер подчеркнула, что на церемонии использовались вещи, которые имеют особое значение для их семей, поэтому реакция пользователей стала для нее шоком.

«Я не понимаю, как можно под священным таинством, где люди венчаются, где это такой сильный, важный поступок, только для нас с Марком, для наших родителей, я больше скажу», — пояснила блогер и заплакала.

Знаменитость отметила, что не понимает, как можно негативно высказываться о таких событиях, и связала подобное поведение с внутренними проблемами самих комментаторов. При этом Кросс признала, что люди имеют право на мнение, однако формат, в котором оно выражается, ее огорчает.

«Я понимаю, что у каждого может быть свое мнение. Но в том формате, в котором люди позволяют себе сейчас высказываться», — сказала Карина.

Отдельно блогер рассказала о своем избраннике. По ее словам, она встретила человека с близкими для себя ценностями и отметила его внимание к семье и поступки, которые она считает важными. Она добавила, что ее не задевают комментарии о внешности или возрасте, но расстраивает утрата уважения и границ в общении.

«Он (Марк. — Прим. ред.) смотрит в ту же сторону, куда и я. Цветы каждый день. Где я не могу со своей мамой договориться, он кладет руку, делает так, чтобы мы договаривались. Это мужские поступки, они не определяются его возрастом. И опять же, говорю, меня не трогает там какая-то история, связанная с моей внешностью, с моим возрастом. Меня трогает, что люди перестали чувствовать», — отметила Карина.

33-летняя Кросс вышла замуж за 22-летнего Рудаковского. Их отношения начались после знакомства на съемках романтического шоу, о чем писал 5-tv.ru. Позже спортсмен сделал предложение Карине прямо во время хоккейного матча, блогер согласилась.

Пара сообщала о венчании 19 апреля, однако часть аудитории негативно отреагировала на союз из-за разницы в возрасте. Пользователи оставляли негативные комментарии под опубликованным видео.

Для Кросс этот брак стал вторым, так как ранее она была замужем за блогером Евгением Ершовым.

