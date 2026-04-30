Не понравилась музыка? Более 100 куриц умерли после выступления диджея на свадьбе

NDTV: в Индии более 100 куриц умерли после выступления диджея на свадьбе

Фото: 5-tv.ru

Громкая вечеринка обернулась массовым мором на ближайшей птицеферме.

В Индии на частной птицеферме погибли 140 кур из-за мощного звука аудиосистемы. Музыка исходила от проходяшей мимо свадебной процессии. Об этом сообщил NDTV.

Инцидент произошел, когда праздничная колонна двигалась по улице в сопровождении передвижной диджейской установки. Владелец хозяйства рассказал, что звуковые вибрации оказались губительными для его птиц.

Курицы испытали невероятно сильное потрясение от грохота басов. Когда громкая музыка начала сотрясать территорию фермы, сотни птиц впали в состояние паники.

Ветеринарный осмотр позволил предположить, что непосредственной причиной гибели пернатых стала внезапная остановка сердца. Она была вызвана звуковым давлением и последующим испугом.

Хозяин предприятия неоднократно просил участников шествия убавить громкость. Однако его требования были проигнорированы.

В настоящий момент полиция приступила к расследованию. Пострадавший фермер подал заявление, в котором обвинил диджея в халатности и причинении материального ущерба. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

