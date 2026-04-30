«Зона мира»: Лавров о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион

Министр назвал неприемлемым удар по порту Энзели.

Конфликт на Ближнем Востоке очень сильно затронул весь Каспийский регион. Об этом заявил Сергей Лавров в входе переговоров в Астане.

«Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море, и побережье. Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества. И, конечно же, недопустимым был и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенной 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели, который обслуживает торговые и логистические интересы всех пяти прикаспийских государств», — подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Казахстана. Министры обсудили график предстоящих контактов, в том числе визит в республику Владимира Путина. По итогу переговоров дипломаты подписали план сотрудничества ведомств на ближайшие два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров обвинил западные страны в участии в организации конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. По его словам, напряженная обстановка складывается не только у границ России на западе.

