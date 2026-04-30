В Бурятии задержали директора рудника после схода лавины на работников

Именно он дал поручение о расчистке дороги.

В Бурятии задержали директора рудника, где под снегом погибли рабочие. По данным следствия, именно он дал распоряжение о расчистке дороги во время угрозы схода лавины.

За четыре дня до трагедии на опасном участке при таких же обстоятельствах пострадали двое сотрудников, их госпитализировали. Однако во вторник руководитель рудника отправил туда еще девять человек. В результате всех их накрыло снегом. Только трое смогли выбраться, остальные погибли.

Теперь директору грозит до семи лет колонии — за нарушения правил безопасности, которые привели к смерти людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что трагедия произошла на руднике в Муйском районе, где добывали золото. Под снежными завалами находились шесть человек, еще трое смогли выбраться самостоятельно. ЧП произошло в труднодоступном районе республики — до ближайшего поселка 75 километров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности.

