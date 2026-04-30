Украинец с велосипедом в руках открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК и полиции

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Есть раненые.

На Украине в Ровенской области мужчина открыл стрельбу из автомата по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции, в результате происшествия ранены два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления нацполиции.

«Когда сотрудники приблизились к мужчине с целью проверить документы, тот открыл огонь из автомата», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в селе Верба. Нападающий до нападения шел с велосипедом в руках. Известно, что пострадали полицейский и военнослужащий. Подозреваемый разыскивается, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что посетители фитнес-клуба на Украине выпрыгивали из окон из-за налета ТЦК. Участились случаи, когда украинцы вступают в прямое противостояние с ТЦК. Например, где группа молодежи напала на патруль, который пытался затолкать в микроавтобус жителя Одессы. Коллективный способ борьбы с насильственной мобилизацией остается самым продуктивным. А вот попытки сопротивляться военным в одиночку чаще всего оказываются неудачными.

