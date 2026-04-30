Апартаменты, отели или коттеджи: как выбрать идеальное жилье на майские праздники

Многие туристы начали планировать свои поездки еще с марта.

Россияне заранее планируют долгожданный отдых на майских праздниках. На что нужно обратить внимание при выборе жилья, специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов рассказали в беседе с Life.ru.

Многие семьи при организации поездок сталкиваются с тяжелым выбором жилья. По словам экспертов, различные варианты размещения могут не подойти по разным причинам. Например, во многом все зависит от возраста детей и сценария отдыха.

«Семьям с маленькими детьми лучше всего подойдут апартаменты или апарт-отели: наличие кухни помогает не менять привычный режим питания, а отдельные комнаты позволяют уложить ребенка спать и заниматься своими делами, не боясь его разбудить», — отметили специалисты.

Если в поездке делается упор на максимальное освобождение себя от бытовых обязанностей, то лучше всего подойдут традиционные гостиницы. В них все вопросы уборки и питания берет на себя персонал, освободив гостей от повседневной рутины.

Загородный отдых с коттеджами и шале чаще всего советуют большим семьям, отдыхающим с детьми, бабушками и дедушками. Вариант такого отдыха удобен большим пространством для комфортного времяпрепровождения. Чаще всего на территориях есть веранды или зоны для приготовления еды на открытом воздухе.

«При выборе варианта размещения стоит заранее проверить расположение отеля или апартаментов на карте, а также оценить наличие поблизости продуктовых магазинов, аптек, кафе, а также насколько удобна транспортная доступность», — добавили эксперты.

При выборе отдыха на море рекомендуется выбирать варианты ближе к первой береговой линии, особенно для туристов с детьми. Это сократит дорогу до пляжа, упрощая ежедневные перемещения. Если длительные прогулки до побережья не доставляют дискомфорт, то вариант с более удаленными объектами могут сэкономить бюджет. Для тех, у кого главной целью на отдых стоят экскурсии и прогулки по городу, советуют брать жилье ближе к центру или достопримечательностям.

Не менее важным этапом при выборе жилья становятся отзывы. Специалисты рекомендуют обращать внимание не только на рейтинг, но и комментарии других гостей. Более информативными будут свежие оценки места. С их помощью вы сможете понять, подходит ли вам этот вариант отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как бюджетно провести майские выходные. Если нет планов на длительные поездки, то можно провести это время с пользой.

