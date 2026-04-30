Героя России Александра Лазуткина госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Космонавта увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Героя России, космонавта Александра Лазуткина госпитализировали в Москве из-за инфаркта. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Предварительно, у него инфаркт», — сообщил собеседник.

Известно, что Лазуткина увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Космонавт Александр Лазуткин в 1997 году совершил полет на корабле «Союз ТМ-25» и работал на орбитальном комплексе «Мир». Эта экспедиция оказалась одной из самых тяжелых за всю историю отечественной космонавтики: сначала загорелась кислородная шашка на станции, затем произошла утечка ядовитого вещества. Кроме того, после столкновения с кораблем «Прогресс М-34» станция была разгерметизирована.

