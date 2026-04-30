Шашлыки закончились трагедией: один мужчина умер, второй оказался в тюрьме
Мужчина убил приятеля шампуром во время застолья в Подмосковье
Фото: © Getty Images/REDA / Contributor
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Отдых у реки закончился конфликтом, который стоил жизни одному из приятелей.
В Подмосковье суд вынес приговор мужчине, который во время ссоры убил своего знакомого шашлычным шампуром. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Фигуранту назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Трагедия произошла утром 13 июня 2025 года. Двое мужчин проводили время на даче у берега Оки, где распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Один из участников конфликта начал угрожать другому, после чего тот схватил шампур и ударил оппонента в грудь.
Пострадавшего, 33-летнего мужчину, доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — рана оказалась смертельной.
Нападавший позже добровольно явился с повинной. В отношении него было возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.