Весна придет? Растает ли снег 30 апреля в Москве и Подмосковье

Снежный покров продолжит таять 30 апреля, в Центральную Россию приходит потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На главной московской метеостанции ВДНХ снега осталось четыре сантиметра. Для 30-го апреля побит прежний рекорд 1936 года, когда в этот день было три сантиметра», — сказал Тишковец.

По его данным, в районе Тушино толщина снежного покрова составляет один сантиметр. При этом на метеостанциях МГУ и Балчуг снега и вовсе больше нет.

Что касается Подмосковья, то там сугробы остались только на севере: Клин — восемь сантиметров, Дмитров — 12 сантиметров. По прогнозам метеоролога, снег исчезнет в области через 36-48 часов.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода ждет москвичей на майских праздниках. В российской столице погодные условия начнут меняться с начала месяца.

