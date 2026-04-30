Бьюти-секреты из сада: 60-летняя телеведущая рассказала, как сохранила молодость

Популярная британская звезда экрана обходится без дорогих процедур и пластики.

Британская телеведущая Микаэла Страчан, которой исполнилось 60 лет, поддерживает свежий и моложавый вид благодаря регулярному использованию сока алоэ вера. Об этом сообщило издание The Sun.

Теледива открыто поделилась своими методами ухода за собой, подчеркнув, что отдает предпочтение натуральным средствам вместо сложных косметических продуктов или радикальных косметологических вмешательств.

По словам Страчан, растение, которое многие выращивают на подоконниках, стало ее главным союзником в борьбе за сохранение упругости кожи и сияющего цвета лица, несмотря на солидный возраст и активный график работы.

Рассказывая о своих ежедневных ритуалах, Микаэла Страчан отметила, что секрет ее красоты кроется в простоте и природном происхождении компонентов. Она утверждает, что экстракт алоэ эффективно увлажняет кожу и помогает ей восстанавливаться после съемок.

Телеведущая делает акцент на том, что старение — это естественный процесс, однако правильный подход к выбору косметических средств позволяет выглядеть значительно моложе своих лет.

Помимо этого, Страчан придерживается здорового образа жизни, что также положительно сказывается на ее внешнем облике, за который ее часто хвалят поклонники и эксперты в индустрии красоты.

Важным аспектом ухода за кожей для Микаэлы является постоянство. Телеведущая не ищет мгновенных результатов от модных новинок рынка, а доверяет проверенному временем ингредиенту. Алоэ славится своими заживляющими и антиоксидантными свойствами, что крайне важно для зрелой кожи.

