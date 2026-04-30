Обратный взрыв? Ученые предрекли конец вселенной из-за «сжатия»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые расчеты ставят под сомнение привычный сценарий.

Вселенная может закончить свое существование намного раньше, чем предполагалось ранее. Как сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на исследование специалистов из Donostia International Physics Center, речь идет о сроке примерно в 20 миллиардов лет.

Исследователи рассматривают альтернативный сценарий развития событий. Вместо постепенного охлаждения и угасания космоса возможен так называемый «большой коллапс» — процесс, противоположный Большому взрыву. В этом случае расширение Вселенной со временем остановится, после чего начнется обратный процесс: галактики, звезды и планеты станут сближаться, пока не схлопнутся в одну точку.

По расчетам ученых, такой финал может наступить примерно через 33,3 миллиарда лет после возникновения Вселенной. Учитывая, что ее возраст сейчас оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, до гипотетического «сжатия» остается менее 20 миллиардов.

Ключевую роль в этой теории играет темная энергия — сила, отвечающая за расширение космоса. Согласно новым данным проекта DESI, в рамках которого была составлена карта из 47 миллионов галактик, ее свойства могут со временем меняться. Предполагается, что сначала ее влияние ослабнет, а затем начнет действовать противоположным образом.

«В таком сценарии материя начнет сжиматься, усиливая образование черных дыр», — отмечают авторы.

При этом ученые подчеркивают: речь пока идет лишь о гипотезе. Данные продолжают анализироваться, и говорить о точных сроках или неизбежности такого сценария преждевременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.