Ударил в пах и задел грудную клетку: бык убил потомственного тореадора

Фото: www.globallookpress.com

Трагедия произошла во время традиционного фестиваля.

В Испании во время корриды погиб потомственный тореадор Сантьяго Барреро Сан-Роман. Об этом сообщило агентство El Pais.

Инцидент произошел на фестивале Сан-Маркос. Во время выступления бык загнал 33-летнего тореадора в угол арены и начал атаковать. Животное несколько раз нанесло удары. Рога пробили паховую область, а также задели живот и грудную клетку.

Пострадавшего срочно доставили в медпункт, однако состояние оказалось критическим. Позже тореадора перевезли в больницу, где врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Сантьяго Барреро Сан-Роман был не только участником корриды, но и занимался разведением быков. Вместе с супругой Ванессой он владел фермой Toros de San Román (Быки Сан-Романа). Кроме того, он происходил из известной семьи заводчиков: его дедом был Антонио Сан-Роман.

Ранее испанский матадор Моранте де ла Пуэбла, которого называют «королем корриды», оказался в больнице после серьезного ранения, полученного во время выступления. Во время боя бык, находившийся в центре арены, резко пошел в атаку. Тореадор не успел среагировать и был серьезно ранен.

Врачи зафиксировали повреждение прямой кишки и мышц сфинктера. Примечательно, что накануне происшествия сам матадор в шутливой форме говорил о риске получить подобное ранение.

