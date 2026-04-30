Фигуристку Елизавету Туктамышеву почти полтора года преследует сталкер

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее до сих пор преследует сталкер. Впервые спортсменка столкнулась с ним в начале 2025 года.

Незнакомец подошел к машине Туктамышевой после ее выступления и спросил, можно ли пригласить ее на кофе. После отказа он ушел, однако на следующий день повторил попытку. Дальше началось преследование — сталкер ждал Елизавету у машины на протяжении всех новогодних праздников, рассказывала она журналисту Виктору Кравченко.

В новом интервью в эфире онлайн-платформы фигуристка призналась, что преследователь по-прежнему дает о себе знать.

Спустя почти полтора года мужчина уже не проявляет такой настойчивости, как раньше и не пытается искать личных встреч, однако стабильно шлет Туктамышевой букеты.

Ранее певица Юлия Проскурякова — жена народного артиста России Игоря Николаева — рассказала, что уже пять лет ее терроризирует сталкер. С 2021 года ей приходят странные сообщения от незнакомца под разными именами и с разных аккаунтов: он представляется то инвалидом, просящим автограф, то режиссером, предлагающим сняться в фильме.

Недавно ситуация усугубилась: сталкер начал писать и звонить близким артистки. Проскурякова обратилась к окружению с просьбой быть внимательными, подчеркнув, что этот человек «очевидно, болен». Поклонники поддержали певицу, призвав ее быть осторожнее.

