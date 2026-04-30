В поисках лучшего шеф-повара: в Геленджике стартовал гастрономический конкурс «Лавры»

Было подано почти 400 заявок на участие — до финала добрались лишь 16 человек.

Геленджик стал новой точкой притяжения для ценителей вина и высокой кухни. Там состоялся второй национальный гастрономический конкурс «Лавры», где молодые шефы со всей страны соревнуются за звание лучших под присмотром именитых наставников.

А совсем скоро здесь откроется целый винный город «Белый Мыс» — крупнейший в мире комплекс, посвященный виноделию и гастрономии, с музеем вина, лабораториями, ресторанами и даже ЗАГСом. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат все покажет.

Темп такой, что остывать некогда. Чуть больше часа, чтобы приготовить три блюда с нуля.

«Когда ты шеф, ты постоянно в работе, у тебя просто нет времени для себя, для кого-то приготовить. Ты разрабатываешь, ты придумываешь, ты просто в работе», — рассказывает участник второго Национального гастрономического конкурса «Лавры» Илья Ворошилов.

Жюри спорит о вкусах, но о вкусном обычно молча делают пометки. Это второй национальный гастрономический конкурс «Лавры» — соревнуются молодые шефы со всей страны. Судят их признанные мэтры индустрии.

«Здесь же у нас история складывается с того, что ты подготавливаешь и ты оттачиваешь множество-множество раз каждое движение, каждое действие», — говорит победитель второго Национального гастрономического конкурса «Лавры» Ален Лукиных.

Серьезный отбор в Москве. Почти 400 заявок из 55 городов, и только 16 финалистов. В каждом их блюде — гастрономическая биография региона. Участие в «Лаврах» уже стало синонимом знака качества для молодых кулинаров. Конкурс — первый проект винного города «Белый Мыс».

Винный город граничит с самой протяженной набережной России, с таким вот видом на море в самом центре Геленджикской бухты. Это новая точка притяжения для всего российского туризма.

Облик — будто из будущего. Живой газон прямо на крыше, плавный белоснежный силуэт, гармонично повторяющий природный ландшафт. Ансамбль зданий возведен в стиле «биотек» по проекту именитого архитектора Филиппа Болла, чьи здания украшают улицы Эдинбурга, Бристоля, Будапешта. Концепцию разработало архитектурное бюро Daier, российские архитекторы помогли воплотить смелые идеи в жизнь. Очень важно, что не тронули природу. Одна из достопримечательностей — 120-летний тополь Анатолий. Здание построили вокруг старинного дерева.

«Такого места в мире нет, не то что в России. Есть что-то похожее в Бордо, но там, по-моему, 16 тысяч квадратных метров. У нас здесь 42 тысячи квадратных метров площадей, и, конечно, такого масштаба объекта, посвященного виноделию, нет в мире», — рассказал руководитель проекта винного города «Белый Мыс» Дмитрий Левицкий.

«Белый Мыс» создается группой Акционерного Банка «РОССИЯ». Огромные инвестиции уже дали свои результаты: это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет, и главное — сильный импульс для развития туризма как в Геленджике, так и во всем Краснодарском крае.

«Приехать сюда на длинный уикенд, с пятницы по понедельник, мне кажется, отличная идея для того, чтобы познакомиться с винодельческой культурой во всей ее красе», — добавил Левицкий.

География полетов аэропорта Геленджика расширяется, а значит, для желающих окунуться в абсолютно новый туристический формат нет логистических препятствий. Особенно когда маршрут лежит в современную не только винную, но и гастрономическую столицу юга, а может, и всей России.

Там, где хорошее вино, всегда и вкусная еда. Но самое главное, что на любой кошелек.

«Рестораны по ценовой сегментации будут абсолютно разные. Начиная от кафе-пекарни, в котором мы находимся здесь, у нас здесь будут и плюшки по 120 рублей, такие советского типа с творогом, и мясной ресторан, в котором будут стейки», — поделился бренд-шеф проекта винного города «Белый Мыс» Инвер Тлехуч.

Сердце винного города — музей вина имени Льва Голицына. А еще здесь будет один из самых передовых в мире винных лабораторных центров, кинотеатр, концерт-холл и экспоцентр, академия вина и даже настоящий ЗАГС. Появятся десять больших ресторанов и множество гастрономических точек, энотека.

Энотека винного города — настоящий лабиринт. Одна из самых больших коллекций вина в России, где в каждой бутылке закупорена своя история.

«Завод „Инкерман“ в Крыму был построен в карьере, который образовался тогда, когда восстанавливали город-герой Севастополь. То есть это легендарный камень, и нам очень хотелось это подчеркнуть, и мы это сделали у себя в пространстве. Прямо с карьеры приехал. Его отточили специально для нас в такую интересную форму, чтобы он гармонично смотрелся в нашем дизайне», — рассказала руководитель энотеки проекта «Винный город „Белый Мыс“» Анастасия Буцкая.

Уже в следующем году национальный конкурс «Лавры», который взращивает новое поколение шеф-поваров, пройдет именно здесь, в винном городе «Белый Мыс» — новой гастрономической столице.

