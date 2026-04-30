Вот тебе и «хо-хо-хо»: Санта-Клауса задержали за педофилию

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кумир детей вел двойную жизнь более 10 лет.

В американском штате Флорида сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который более десяти лет исполнял роль Санта-Клауса, по обвинению в педофилии. Об этом сообщил телеканал FOX.

Томас Аллен Хикс, широко известный жителям округа как профессиональный рождественский волшебник, попал в поле зрения полиции в ходе масштабного расследования дел о сексуальной эксплуатации детей.

По данным следствия, Хикс использовал свой статус и современные технологии для поиска жертв. В материалах дела указывается, что задержанный планировал встречу с 13-летней девочкой, чтобы вступить с ней в интимную связь.

Шериф округа в ходе специальной пресс-конференции показал фотографию подозреваемого в образе сказочного персонажа.

Обвинения, предъявленные Хиксу, включают несколько тяжких статей: торговлю людьми, организацию поездки с целью встречи с несовершеннолетней, использование компьютерной техники для растления ребенка, а также эксплуатацию средств связи для совершения преступления.

Шериф подчеркнул, что этот человек был «Санта-Клаусом по найму» и регулярно участвовал в городских праздниках и парадах в Центральной Флориде.

Всего в рамках операции полицейские задержали 19 подозреваемых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.