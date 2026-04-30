Договор о нераспространении атомного вооружения находится под угрозой.

Идея передачи ядерного оружия киевскому режиму — это переходящее все границы нарушение международной безопасности. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения», — сказал дипломат.

Глава российской делегации отметил, что французские и британские элиты серьезно рассматривали перспективу снабжения Украины атомным вооружением. В настоящий момент ДНЯО находится под угрозой и проходит серьезные испытания на прочность.

Тем не менее Россия исправно исполняет свои обязанности по договору и выступает за его дальнейшее укрепление, подчеркнул Белоусов. В то же время Москва не поддерживает попытки силой заставить ядерные государства отказаться от стратегических средств сдерживания.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что возможная помощь Лондона и Парижа в получении Киевом ядерных технологий будет расценена, как нарушение международного права и приведет к серьезной эскалации.

