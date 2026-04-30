Дерево упало на автомобиль: как получить компенсацию и взыскать моральный вред

Однако есть несколько условий.

Если ваш автомобиль пострадал от упавшего дерева, а полиса КАСКО у вас нет, это не значит, что ущерб останется на вашей совести. Даже за стресс можно получить деньги, если правильно выстроить претензию к коммунальным службам. Как это сделать, рассказал в беседе с ТАСС член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

Когда можно требовать компенсацию за автомобиль

Ключевое условие — ветер в день происшествия не должен был достигать опасной отметки. Согласно нормативам, «очень сильным ветром» считаются порывы от 25 м/с.

Если скорость была ниже, погода не признается форс-мажором, а значит, виноваты коммунальщики, которые не уследили за состоянием деревьев.

Взыскать с них можно не только стоимость ремонта, но и расходы на эвакуацию, экспертизы, юристов и даже моральный вред. Для этого понадобятся справки от врачей о том, что стресс повлиял на здоровье.

Алгоритм действий, когда на автомобиль упало дерево

Зафиксируйте все до приезда полиции. Сделайте фото и видео места происшествия: крупные планы дерева, повреждений авто, окружающей обстановки. Это пригодится в суде. Вызовите полицию. Инспекторы составят протокол осмотра, опишут повреждения. Впоследствии вы получите справку. Определите, кто отвечает за территорию. Если дерево упало во дворе — это зона ответственности управляющей компании. На трассе — дорожных служб. В других случаях — собственника участка (город, муниципалитет или частник). Проведите независимую экспертизу. Оцените стоимость восстановительного ремонта. Важно заранее уведомить предполагаемого ответчика о дате осмотра, чтобы он мог присутствовать. Направьте досудебную претензию. Сделайте это заказным письмом с уведомлением. В претензии укажите сумму ущерба, приложите копии экспертизы и протокола осмотра. Если за 30 дней ответа не последовало, готовьте иск в суд.

Какие документы нужны в суде

Протокол осмотра места происшествия с фотографиями и схемой.

Справка из полиции.

Отчет независимого оценщика.

Документы, подтверждающие принадлежность земли, на которой растет дерево.

Справка из Росгидромета о погоде в день ЧП. Она необходима, чтобы опровергнуть попытки ответчика списать все на «неблагоприятные условия». Важно: SMS-предупреждения от МЧС не являются доказательством.

По возможности — дендрологическое заключение о том, что дерево было аварийным (гнилые корни, сухие ветви). Даже визуально здоровое дерево может оказаться опасным по результатам исследования.

Что говорят суды

По словам эксперта, Верховный суд России уже вынес важное решение. Если ветер не достигал 25 м/с — это не чрезвычайная ситуация. На этот вердикт теперь ссылаются нижестоящие суды, и практика показывает, что они почти всегда встают на сторону автовладельцев.

Недавняя непогода в Московском регионе повредила более 550 автомобилей. Люди сейчас имеют все шансы получить компенсацию, включая моральный вред. Главное — действовать без промедления.

