Участников ЕГЭ-2026 запретили досматривать

Личные вещи можно будет оставить в специальных помещениях или передать сопровождающему.

Рособрнадзор запретил досматривать участников единого государственного экзамена в этом году. Об этом говорится в методических документах, опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений.

Теперь организаторы и охранники не имеют права проверять экзаменуемых и их личные вещи. В случае срабатывания металлоискателя участнику предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал. На время проведения экзамена его поместят в специальное помещение или передадут сопровождающему.

В документе также указано, что отказ сдать вещь станет поводом для недопуска школьника на экзамен. Повторно сдать ЕГЭ можно будет лишь с разрешения председателя экзаменационной комиссии.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 27 апреля рассказал о планах введения практической части в госэкзамен по химии, физике и биологии. По его словам, это может произойти не раньше 2028 года.

Ранее он исключил отмену ЕГЭ в ближайшие годы. Действующая система гарантирует прозрачность процедуры и равные возможности для абитуриентов при поступлении в университеты. Появление альтернативы госэкзамену ожидается только через десять лет.

