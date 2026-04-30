На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летней Камили

У девочки врожденный порок сердца.

Активно осваивает новые технологии 15-летняя Камиля из Сургута. У девочки врожденный порок сердца и она буквально каждый день борется за жизнь. За ее плечами уже 15 операций. Два года назад вы, зрители Пятого канала, уже помогли ей сделать важный шаг вперед. Теперь Камиле снова нужна наша с вами помощь — впереди очередной этап лечения, без которого все достигнутое может оказаться под угрозой.

Рисование и программирование — два ее любимых хобби. Камиля сама создает компьютерные игры!

Жизнь Камили — тот еще квест. У девочки — врожденный порок сердца. Организм недополучает кислород. Впервые ее прооперировали сразу после появления на свет. С тех пор серьезных хирургических вмешательств было 15!

И каждый раз Камиля восстанавливалась. Даже когда в три года после очередной операции вдруг случился ишемический инсульт, и все навыки пришлось осваивать с нуля.

«Заново говорить, во-первых, учились, потому что левая часть лица не работала. Заново сидеть учились, потом ползать, потом ходить», — рассказывает Ляйсан Загидуллина, мама Камили.

В 2019 году российские врачи развели руками — из-за многочисленных спаек путь к сердцу Камили технически стал слишком сложным. Но два года назад провести операцию по коррекции порока согласились испанские кардиохирурги. Тогда на помощь пришли вы, зрители Пятого канала, и эта поездка для девочки стала настоящим спасением. После лечения Камиля впервые в жизни почувствовала себя обычным подростком.

Но Камиля растет, ее организм развивается. Настало время следующего этапа, который зафиксирует прогресс.

«Это очередной этап расширения легочных сосудов. Это эндохирургическое вмешательство, оно будет проходить в той клинике, которая берет на себя ответственность. Нужно это для того, чтобы легкие не страдали от того порока сердца, который есть у Камили», — объясняет кандидат медицинских наук, детский хирург Надежда Раппопорт.

Стоимость обследования и зондирования сосудов в испанской клинике — 1 506 007 рублей. Для многодетной семьи, где работает только папа, сумма неподъемная. И вновь помочь можем мы с вами.

Методика лечения действительно может подарить Камиле будущее. И тогда, возможно, она вернется в школу. Пока девочка на домашнем обучении, но получает одни пятерки и даже участвует в олимпиадах. А еще она маленькими шагами идет к своей мечте: создать целую компьютерную вселенную, в которой дети смогут изучать английский.

Давайте вместе поможем Камиле. Сделать это просто. Достаточно отправить СМС с суммой пожертвований на короткий номер 2222. Больше вам спасибо.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Камиле, обратившись напрямую в благотворительный фонд.