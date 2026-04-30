«Проверка безопасности»: аферисты придумали новую схему обмена россиян

Для убедительности аферисты создают тщательно продуманные сайты несуществующих органов с «официальными партнерами» в виде реальных госструктур, банков и IT-компаний.

С середины апреля этого года активизировались мошенники, которые под видом несуществующей организации «МНЦ — Центр цифровой безопасности» предлагают «проверить свои номера телефонов или учетные записи» на киберустойчивость. О новой схеме злоумышленников подробнее рассказал 5-tv.ru главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Суть аферы

Все начинается с того, что аферисты заманивают просьбой пройти «диагностику», якобы для того, чтобы принять меры для усиления защиты. Перед запуском процесса потребуют ввести номер телефона, а после заявка якобы отправляется на проверку.

«Важно понимать, что такой механизм используется для сбора контактных данных и приводит к дальнейшему развитию атаки в рамках телефонного мошенничества», — пояснил специалист.

Убедительность сайта

Для надежности мошенники тщательно продумывают дизайн, публикуют информацию о распространенных схемах обмана и советы о том, как не попасть на уловки. Кроме того, они размещают «официальных партнеров» в виде действующих госструктур, банков и даже «Лабораторию Касперского». Все это создает ощущение доверия и легитимности.

Что происходит после оставления номера

Получив данные, злоумышленники начинают атаку: они представляются сотрудниками «центра», государственных органов или банков и под предлогом проверки или «подозрительной активности» подключают к разговору лжеспециалистов, которые убеждают в наличии угрозы и склоняют к переводу денег на свой счет.

По словам эксперта, преступники играют на чувствах страха пользователей. Он рекомендовал самостоятельно сменить пароли, проверить на наличие подключений извне и настроить дополнительные меры защиты.

«Это поможет снизить риски и избежать ситуаций, когда пользователю приходится обращаться за диагностикой к сомнительным сервисам», — добавил специалист.

Голованов подчеркнул, что такая схема эффективна, мошенники ее активно используют.

Ранее 5-tv.ru писал о новых махинациях злоумышленников через самозапрет на кредиты для хищения средств.

