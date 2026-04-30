Врач рассказала, что нельзя делать при боли в ухе

Эта процедура идет как дополнение к назначенной терапии.

Терпеть боль в ухе опасно, поскольку она может усилиться в течение суток, а у детей — всего за несколько часов. При отсутствии рядом доктора снять осложнения поможет массаж. Об этом в беседе с aif.ru сообщила врач-отоларинголог Светлана Зимина.

Она отметила, что перед началом процедуры необходимо принять удобное положение в кресле или просто лечь. После этого больному нужно расположить пальцы возле ушей.

«Наложите средний палец левой руки прямо перед слуховым проходом левого уха у самого козелка, безымянный — на один сантиметр выше, указательный — на один сантиметр ниже. Пальцы правой руки расположите зеркально у правого уха», — пояснила эксперт.

Специалист заявила, что на протяжении трех минут следует надавливать на точки. По ее специалиста, воздействие должно быть не очень сильным, но ощутимым. Далее пациент должен нащупать указательными пальцами углубления за мочками ушей. На них нужно надавливать в течение двух минут.

Врач подчеркнула, что массаж поможет избавиться от зубной боли или при прорезывании зубов мудрости, мигрени, боли в горле, а также при спазме лицевых мышц. При этом он допустим только как дополнение к терапии, назначенной врачом.

Кроме того, Зимина рассказала, что в сложившейся ситуации запрещено греть ухо, мочить его или использовать ватные палочки. В случае обострения ночью необходимо принять обезболивающее или закапать в больное ухо препарат. Эксперт указала, что лекарствами можно воспользоваться при отсутствии выделений из уха.

