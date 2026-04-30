Трамп допустил сокращение американского военного присутствия в Германии

США могут сократить численность дислоцированного на территории Германии военного контингента. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии», — написал глава государства.

Президент подчеркнул, что решение по этому вопросу его администрация планирует принять в ближайшее время.

Трамп неоднократно выражал недовольство позицией Берлина по конфликту в Иране и ядерному оружию. Он говорил, что экономические и социальные проблемы Германии связаны с недальновидной политикой действующего руководства страны. Глава государства также заявлял, что испытывает отвращение к НАТО из-за недостаточной поддержки.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль призвал Вашингтон и Тель-Авив обозначить сроки достижения целей в противостоянии с Тегераном. Он добавил, что проинформировал израильского коллегу Гидеона Саара и американского госсекретаря Марко Рубио.

