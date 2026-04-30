Конец парковочным войнам? Студенты создали приложение для поиска места для авто

© РИА Новости/Антон Денисов

Нехватка парковок возле дома — острая проблема не только для столицы и крупнейших городов, но и для населенных пунктов поменьше. Поможет ли новая разработка решить столь важный вопрос?

Несколько молодых инженеров Бауманского института разработали программу, которая должна положить конец парковочным войнам в мегаполисах. Сейчас за чужое место могут проколоть колесо и даже разбить стекло. Но студенты нашли выход, какой — покажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Когда дело касается парковки рядом с домом, в ход идут все методы. Места пытаются, в прямом смысле, «застолбить», оцепить, приватизировать. А когда не срабатывают и такие аргументы, начинаются оскорбления, драки и порча имущества.

Нехватка парковок возле дома — острая проблема. Вот цифры: Тюмень — дефицит парковочного пространства составляет 30 тысяч мест, Омск — 35, Екатеринбург — порядка 50. Центральные районы Санкт-Петербурга — здесь нехватку машиномест оценивают больше, чем в 100 тысяч.

«Людям негде поставить машины. Это должна заниматься власть. Это должен заниматься район», — считает житель Петербурга Юрий Кормановский.

И речь не только о мегаполисах. Вот обычный сочинский двор, похожий, правда, больше на поп-арт площадку. А как еще назвать место, где на каждом шагу красуются такие пестрые столбы.

«Его никак даже не опустить. При том же желании без ключа это сделать невозможно. У меня машина стоит теперь на платной парковке, и мне для того, чтобы дойти до дома, нужно пройти пару километров. Это хорошо, сейчас солнце, а если дождь», — пожаловалась жительница города Индира Максимова.

Или вот — Челябинск. Жителей, уже несколько лет, терроризирует одна из компаний по доставке воды.

«Соседям звонили, оставляли мне записки под лобовым стеклом, под дворниками. Ну и самый неприятный инцидент — это как бы в очень холодное время года у меня оказалось спущено колесо», — рассказал местный житель Станислав.

Массовые жалобы в управляющие компании бесполезны. Люди, часами кружат во дворах, в поисках свободного места. Именно так, после тяжелого дня, наворачивал круги по району и Максим. Тогда студенту Бауманки и пришла мысль — водителям нужен помощник — сервис, который в режиме реального времени покажет, есть ли рядом с домом свободные места.

«При приближении мы видим их конкретные расположения: свободных и занятых на карте города», — показал разрабочик.

Для водителей это обычное мобильное приложение. Система работает так: в приложение загружают изображения с камер видеонаблюдения магазинов или ЖК, искусственный интеллект, вшитый в программу, анализирует данные и отображает наличие свободных мест.

«Планируем начинать интеграцию с жилищными комплексами, с системой видеонаблюдения ЖК. И далее уже развиваться через торговые центры, бизнес-центры. И, конечно, в перспективе хотим выйти на город», — пояснил разработчик приложения Максим Варняга.

Точность — свыше 98%. Сейчас проект работает в пилотном режиме. Конечно, разработчики надеются, что с выпуском программы количество парковочных войн сократится. Но как это будет на деле — вопрос открытый. Парковочного пространства от этого больше не станет.

«Она, бесспорно, проживется, почему бы и нет, потому что таким образом какой-то шанс найти парковку остается, но это не решение вопроса внутридомовой территории, потому что человек понимает, что просто парковочных мест нет и все», — заявил автоэксперт Ян Хайцеэр.

Современные технологии решают не проблему дефицита мест, а проблему хаоса. Последние годы рост числа автомобилей часто опережает темпы развития транспортной и парковочной инфраструктуры. Так что в этой вечной борьбе за место у подъезда точку пока не поставишь.

С точки зрения закона — все просто: земля под вашим домом принадлежит собственникам всех квартир, а значит, каждый имеет равные права на ее использование. Так что любые преграды, цепочки, а уж тем более не согласованно установленные шлагбаумы — это незаконно. Так что не стоит удивляться, что их могут снести в любой момент.

Не стоит и забывать, что самовольный захват земли — административное правонарушение. Штраф за это от пяти тысяч рублей. А вот порча имущества — проколотые колеса, разбитые стекла, поцарапанное авто — уже расценивается как уголовная статья.

