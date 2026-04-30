Лерчек начала четвертый курс химиотерапии

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Аргентинский жених Луис старается из всех сил поддерживать свою любимую.

Жених блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) аргентинский танцор Луис Сквиччиарини рассказал в социальных сетях, что его возлюбленная перешла на новый этап лечения от рака.

«Проводили Леру на четвертую химию. Молимся, чтобы все прошло хорошо. С Богом! Благодарим за ваши молитвы. Они помогают Лере и ее исцелению», — написал он.

Луис старается как может поддерживать невесту. Он говорит о ее невероятной силе, помогающей ей стойко выдерживать такие удары и строить планы на будущее, и большой любви к семье и миру.

В начале апреля Лерчек вынужденно побрилась налысо после курса химиотерапии. Девушка тяжело переживала смену прически. Во время стрижки она плакала.

Жених знаменитости пытался ее успокоить, сказав, что ее истинная красота никогда не померкнет, поскольку она заключается совсем не в волосах, бровях или ногтях.

На днях блогер попыталась вернуться к занятиям танго. По словам жениха, ее глаза светились от счастья, однако первая тренировка прошла тяжело. У Лерчек дрожали ноги, а ослабленные мышцы почти не слушались. Луис пообещал, что они постепенно будут возвращать утерянные танцевальные навыки его любимой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.