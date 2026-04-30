Путин предложил Трампу помочь в урегулировании конфликта в Иране

У президента США истекает 60-дневный срок, когда он может проводить военную операцию без разрешения Конгресса. Трамп в тупике. Стал ли звонок российского лидера спасительным?

Трамп говорит о сделке по Украине, хотя для него сейчас важнее Ближний Восток. Ситуация там в подвешенном состоянии. Ормузский пролив закрыт, истекает 60-дневный срок, когда президент может проводить военную операцию без разрешения Конгресса. Все заявления о победе, пока так и остаются только словами, а стороны даже не сели за стол переговоров. Если говорить откровенно, то Трамп в тупике.

И вот тут раздается звонок из Москвы. Можно ли его назвать спасительным, знает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Иран — одна из центральных тем этого телефонного разговора. Путин назвал правильным решение Трампа продлить режим прекращения огня. Надо дать миру шанс.

«Президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные, последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям. И, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана. Будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», — подчеркнул Ушаков.

Разговор по инициативе российской стороны. То есть, Путин позвонил. Общение прошло «в дружеском ключе» и было «откровенным и деловым».

Это шестой разговор глав государств с момента личной встречи на Аляске, которая тоже выглядела вполне дружеской.

О результатах переговоров поспешил высказаться и Дональд Трамп во время встречи с астронавтами.

«У нас был долгий разговор с Путиным. Он сказал, что хотел бы помочь вопросе обогащения урана. И он тоже не хотел бы, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие», — отметил Трамп.

Подвижки в разрешении иранского конфликта — главная для американцев новость. Путин пообещал помочь, и вот уже The Washington Post пишет: «Авианосец Gerald R. Ford покидает Ближний Восток». И якобы Трамп готов к сделке, вот только публично заявляет, что блокаду не прекратит.

Подробности этого решения сегодня объяснял глава Пентагона. Министр войны США шел на встречу с американским Конгрессом под крики американской прессы и плакатом «Хегсета под арест», заранее зная главные вопросы: кому нужна эта война с Ираном, и чего добились.

Дело в том, что боевые действия, как здесь говорят for free (нахаляву. — Прим. ред.), закончены. Проходят 60 дней, и теперь война только с разрешения законодательной власти. Выпрашивая его, Хегсет в основном просто выкрикивал лозунги.

«Под руководством президента Трампа мы продолжим бороться за будущее США. Президент Трамп — наш главный строитель, и мы обращаем вспять системный упадок, переводя нашу оборонную промышленность на военные рельсы. Мы восстанавливаем армию, которой американский народ может гордиться», — заявил Пит Хегсет.

Потому что единственное, чего удалось добиться, наверняка, хаоса на Ближнем Востоке. Иран ответил США ассиметрично, да так, что нефтяной рынок до сих пор не может прийти в себя.

Поставки нефти из залива почти остановились, ко всему прочему, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Эти организации регулируют добычу нефти. У страны есть порт Фуджейра, что находится за пределами Ормуза, так что торговать они смогут.

Но что делать США? На всякий случай министр войны попросил увеличить бюджет американской армии до полутора триллионов долларов.

«Бюджет обеспечит нынешней и будущим администрациям стратегическую гибкость, благодаря выдающимся возможностям», — сказал шеф Пентагона.

В этой ситуации можно просить и больше. Цены явно еще вырастут. Но, возможно, в иранском вопросе наметились те самые «позитивные тенденции». По крайней мере, президенты поговорили. Предложения России могут помочь решить эту проблему.

