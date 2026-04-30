Дебош с зелеными мячиками: звезды на ковровой дорожке сериала «Первая ракетка»
«Волосатые яблочки» для тенниса летали по «Художественному» не в безопасной траектории — то в бровь, то в глаз, то в люстру.
Круто, что есть предметы, отключающие в человеке разумного взрослого. На рауте в честь выхода «Первой ракетки» гостям раздали нестандартные пригласительные — мячики для тенниса. Только мало, кто смог воспользоваться ими по придуманному предназначению… Ни журналисты, ни звезды не стеснялись своих внезапных рикошетов до потолка.
А наш мячик прилетел прямо к Аглае Тарасовой в проходах кинотеатра… Но не скажем куда.
Идет ли Аглая Тарасова вновь на красный, что случилось с Полиной Гухман, почему Павел Погребняк в долгу у теннисистов, чем исцеляется Лиза Шакира, — и многое другое в фоторепортаже 5-tv.ru.
Звезда данного раута — Полина Гухман со своим верным возлюбленным Григорием Верником. Ох, скучаем мы по неизвестной Полине. С ней столько можно было обсудить, а сейчас эта девушка улетела так далеко, что наши голоса уже и не долетают до нее. И почему от «звездной» до сих пор не прививают?
У футболиста Паши Погребняка нет выбора, как он признался, добавить теннис в черный список. Приходится играть с сыном. Да, и девушки в теннисе уж больно привлекательны!
Актриса с говорящей фамилией. Ну Шакира же? Лиза рассказала, что сыграла жену миллионера, которую накрыла тоска. А еще поделилась секретом фигуры. Записывайте — четыре раза плотно кушать. У актрисы гастрит.
Не узнайте меня, пожалуйста! Дмитрий Чеботарев, уж, больно был тих. Заключил себя за решетку, от интервью отказ, а закуски не ел. Пум-пум-пум… И что такое?
Вот она настоящая звезда! Аглая Тарасова вбежала в кинотеатр за считанные минуты до показа, была сражена теннисным мячом, но это не остановило актрису пойти на красный… Ковер, конечно же!
